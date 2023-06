Claes bat son record personnel et se qualifie pour les Mondiaux, Debjani proche du minimum

En portant son record personnel sur 400m haies à 54.87 mardi à Huelva, Hanne Claes s'est qualifiée pour les championnats du monde d'athlétisme de Budapest. Ismael Debjani est, lui, passé tout près de son ticket pour les Mondiaux sur 1500m.



Le meilleur chrono de Claes, 55.20, remontait à 2018. Depuis, elle a connu de nombreuses blessures et a également changé d'entraîneur, passant de Jacques Borlée à Carole Bam. Elle a non seulement retrouvé son ancien niveau, mais elle est descendue trois centièmes sous la limite pour les Mondiaux. Elle devance désormais Elodie Ouedraogo et Ann Mercken pour se hisser à la deuxième place du ranking all-time belge, derrière le record de Belgique de Paulien Couckuyt (54.47).