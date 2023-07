CKay a testé du chocolat belge en direct de Dour !

Impossible de ne pas sortir son plus beau déhanché quand on entend un de ses sons (ou alors, vous avez vraiment un mental d’acier). CKay, ce nouveau prince de la scène afrobeat a explosé les charts avec son titre " Love Nwantiti ", un hit aux dizaines de versions et remix différents qui a généré la création de plus de 2,5 millions de TikTok.

En juin dernier, l’auteur de " Emiliana " a sorti son album " Sad Romance " qui comprend notamment son nouveau single " Hallelujah ", un titre hyper good vibes en collaboration avec la superstar nigériane Blaqbonez. Un morceau qui lui tient à cœur, destiné à toutes les personnes qui tiennent a exprimer leur gratitude ou qui veulent simplement célébrer la vie.

Après son passage sur la scène de la Last Arena (la main stage de Dour), Ckay est venu se confier au micro de Romain. Il nous explique plus en profondeur l’artiste qu’il est, son mindset mais aussi ses prises de risque autant dans sa vie privée que dans sa musique.

Une interview généreuse dans le sens propre comme figuré puisque Romain a offert du chocolat belge à l’artiste. CKay l’a dégusté en direct, on vous laisse découvrir sa réaction !