Civils tués à Boutcha : "Cet habitant tenait à ce que ces corps soient documentés, que les traces des crimes ne soient pas effacées"

Ce week-end, nous découvrions avec stupeur les images de ces cadavres de civils dans les rues de Boutcha, cette ville proche de Kiev, occupée pendant plusieurs semaines par les troupes russes. La journaliste Maurine Mercier s'est rendue sur place ce lundi, et nous raconte ce qu'elle y a vu.

"Alors, d'un côté, il y a ces images qui font le tour du monde depuis dimanche, ces images qui tournent en boucle, qui ont engendré des réactions internationales. Et puis il y a la réalité, peut-être pire encore sur place, à Boutcha. Je suis arrivée tôt le matin dans une ville quasiment déserte. Première rencontre avec un passant encore hébété par les semaines qu'il vient d'endurer. De suite, il me demande de l'accompagner pour filmer, pour filmer des corps qui n'ont jamais encore été répertoriés ou enregistrés. Des corps d'une famille, vraisemblablement les parents et deux adolescents. Ni la police ni les forces de l'ordre n'ont encore pu venir, ne serait-ce que constater ces décès, m'expliquait cet habitant."

"Cet habitant tenait à ce que ces corps soient documentés, d'autant que les chiens avaient commencé à les dévorer. La crainte de cet habitant, c'était que les traces de ces crimes soient effacées. Il y a urgence véritablement. J'ai ainsi vu une dizaine de corps. Les habitants vous emmènent dans les petites cours et vous voyez à terre des hommes, très souvent, toujours des civils. Et les habitants vous disent : 'Voilà, c'est mon ami, c'est mon cousin, c'est mon voisin.' À chaque fois, il prenait soin de contourner les corps au maximum pour éviter de dégrader ce qui pourrait permettre aux enquêteurs, qu'ils espèrent voir arriver, de faire leur travail."

Des enquêteurs sont-ils présents sur place ?

"Je ne peux pas vous répondre avec certitude. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé toute la journée sur place et que je n'en ai pas vu. Des démineurs, oui, parce qu'il faut commencer par déminer, sécuriser ces villes dévastées. Les habitants qui sont sans téléphone, souvent parce que volés par les soldats russes, les habitants qui pour certains d'entre eux, n'avaient vu personne encore de l'extérieur, m'ont demandé à un moment donné de contacter des militaires, et ce parce qu'ils n'avaient plus de nouvelles de leurs voisins. La maison de ces derniers a été minée et ses habitants voulaient évidemment que l'armée intervienne pour enfin les sortir de là."

"On est dans une situation totalement d'urgence, à Boutcha. Première partie de journée, j'étais seule, ou presque, dans cette ville fantôme, avec ces derniers habitants et ces corps. Et puis, c'est là qu'on voit la volonté des autorités ukrainiennes de communiquer sur ces drames. Des dizaines de journalistes ont tout à coup envahi la ville, alors que cette ville était interdite encore d'accès dimanche. Hier, des dizaines de journalistes ont pu avoir enfin accès à l'ensemble de Boutcha. Vous avez ces scènes troublantes, des dizaines de journalistes faisant des directs depuis la fosse commune, à côté de l'église, fosse commune dans laquelle il y aurait, selon l'aumônier rencontré sur place, environ 68 civils enterrés."

Et on en sait plus sur ces fosses communes ?

"Je vais vraiment m'en tenir à ce que j'ai pu voir de mes yeux. Tout est encore flou, on est dans l'urgence et ce sera le cas pendant au moins des jours encore. Mais selon l'aumônier militaire qui bénissait les corps sur place, ce sont ici les autorités ukrainiennes et non russes qui ont dû dans l'urgence placer ces corps dans des sacs puis dans cette fosse. On est encore ici dans la stupeur, la découverte des cadavres de civils. Imaginez le nombre, ne serait-ce que de caves à inspecter, de cours intérieures à vérifier dans une ville comme Boutcha, qui comptait 30.000 habitants. Tout reste à faire. Tout reste à enquêter."