Citytrip d'automne : à l'affût du brame du cerf dans la forêt de Tronçais, en France

La nuit demeure réservée aux passionnés qui souhaitent observer de près les rituels de reproduction chez les cervidés. Ils sont accompagnés par des guides, qui les orientent vers les différents points de vue et sur les règles à suivre pour ne pas perturber l’environnement naturel des animaux.

"On a préféré prendre une sortie comme ça, organisée avec quelqu'un qui nous guide et qui nous explique comment ne pas les effrayer, ne pas les perturber parce qu'on est juste spectateurs et témoins", confie Sylvie Mercier, une habitante de Moulins (Allier).

"Le but, effectivement, n'est pas d'aller au plus proche pour le voir parce que souvent, quand on le voit, c'est qu'on est trop proche et on le dérange", explique Robbe Cornelis. Mais au petit matin, ces promeneurs repartent et le son des cors viendra supplanter celui des brames...