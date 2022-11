Citytrip à Strasbourg, la ville au charme franco-allemand

Une autre visite que je vous recommande chaudement, la cave historique des Hospices de Strasbourg qui existe depuis 1395 et servait déjà au Moyen Âge à la garde des vins, du grain et d’autres denrées périssables. Un lieu parfait pour amateurs de bons vins (ils ont une très belle cave et les bouteilles sont en vente sur place) mais aussi pour les passionnés d’histoire. Vous voilà parti en visite sous les hôpitaux et dans une somptueuse cave voûtée légèrement parfumée par les effluves de vins et remplie de magnifiques tonneaux en chêne restaurés dont certains datent du 15 et du 16e siècle. Et c’est ici que se trouverait le plus ancien vin blanc en tonneau du monde !