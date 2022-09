Citytrip à Rouen, la ville impressionniste aux cent clochers

À la recherche d’idées de sorties à Rouen et des actualités pour votre séjour en Normandie, voici des bons plans sur les événements, le centre historique de la ville et ses maisons à colombages, les quais de Seine et ses croisières, la Cathédrale de Rouen et son architecture gothique, la gastronomie et les spécialités locales mais aussi des conseils d’activités près de Paris et des plages du débarquement.