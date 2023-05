Citytrip à Maastricht, petite merveille des Pays-Bas

Pourquoi Maastricht mérite le détour ?

Frontalière de la Belgique et à deux pas de l’Allemagne, Maastricht fait souvent office d’étape alors qu’elle a tout pour offrir un joli séjour. La ville est en effet très attractive : fun shopping (les magasins sont ouverts le dimanche et le jeudi jusque 21h), bonne cuisine, nuits animées dans les nombreux coffeeshops, terrasses accueillantes… Il y en a pour tous les goûts et les budgets. Et en plus, la ville est belle ! Le vieux centre est vraiment hyper charmant avec ses maisons en pierre de taille et ses rues pavées. Atmosphère très particulière et romantique… Un must !