Citytrip à Fécamp, hissons les voiles en Seine-Maritime

Autre visite à faire absolument, le Palais Bénédictine, qui figure parmi les plus beaux monuments de la région normande ! Ce chef-d’œuvre architectural d’inspiration néogothique et néo-Renaissance a été érigé à la fin du XIXe siècle en l’honneur d’une liqueur, la Bénédictine. L’histoire de cet élixir est entourée de mystère, soigneusement entretenue par son créateur, Alexandre le Grand un négociant en spiritueux originaire de Fécamp. La découverte de ce "Palais-Usine" est passionnante ! Elle offre un aperçu de l’effervescence industrielle de la France au XIXe siècle ainsi que de l’ambition démesurée du propriétaire des lieux, qui était un grand amateur d’art ! Lors de la visite, ne manquez pas la salle des alambics, qui constitue le cœur industriel du palais et qui est magnifiquement mise en valeur grâce à d’immenses vitraux translucides. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même déguster de la Bénédictine pendant votre visite !