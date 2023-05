Citycampus à Anderlecht : des ateliers au rez-de-chaussée et des logements aux étages

Faire cohabiter du logement ET de l’activité économique : c’est le défi que s’apprête à relever un tout nouveau quartier qui vient d’être inauguré à Anderlecht. Son nom, City Campus, en raison de sa proximité avec le Campus du Ceria (Centre d’Enseignement et de Recherches des Industries Alimentaires et Chimiques). Particularité du projet : 18 ateliers destinés à la production ou la transformation de denrées alimentaires ont été aménagés au rez-de-chaussée. Aux étages (et dans la rue voisine), on trouve 70 logements sociaux et 300 chambres d’étudiants. Un concept de "mixité verticale", qui évite les nuisances sonores, comme l’explique Benjamin Cadranel, administrateur général de Citydev Brussels, dans le reportage audio disponible ci-dessus.