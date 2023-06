City – United : la volée monstrueuse de Gundogan pour inscrire le but le plus rapide de l’histoire de la finale de la FA Cup !

Douze secondes. Il n’a fallu que 12 secondes à İlkay Gündoğan, capitaine sous-estimé de Manchester City, pour mettre les Cityzens aux commandes en finale de la FA Cup, disputée ce samedi après-midi face à Manchester United, rival honni.

En marquant après 12 petites secondes de jeu, le maître à jouer allemand a tout simplement inscrit le but le plus rapide de l’histoire de la finale de la FA Cup, la coupe d’Angleterre. Il efface Louis Saha des tablettes, buteur après 25 secondes avec Everton lors de la défaite (2-1) face à Chelsea en 2009. Et de quelle manière ! À la suite d’un dégagement d’Ederson et d’une tête d’Haaland, le ballon est arrivé chez Kevin De Bruyne qui a remporté son duel aérien avec Lindelof. À la réception du cuir, un certain Gündoğan, qui a déclenché une magnifique reprise de volée sans se poser de question. Et dire qu’il s’agit sans doute de l’un de ses derniers matches avec City…