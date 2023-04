Enfin, autre lieu incontournable à Ostende, le marché aux poissons le "fischmarkt" pour y trouver les poissons les plus frais de la mer du nord nettoyés à la minute, et surtout y déguster la crevette locale pêchée du jour et cuite directement sur le bateau ! D'une fraicheur là encore inégalée ! C'est aussi l'occasion d'échanger avec les pêcheurs locaux fiers de rappeler l'importance de cette culture de la crevette grise d'Ostende, et en quoi elle permet de maintenir la tradition et l'authenticité de la cuisine locale. Le marché aux poissons est ouvert tous les jours, sauf le 25 décembre, le 1er janvier et les jours de tempête en mer.