Citroën décline sa petite citadine Ami en version buggy.

Deux ans après sa sortie, l’Ami sort ses habits de plage. Il s’agit en fait d’une série limitée directement déclinée du concept My Ami Buggy, présenté en décembre dernier. Seuls 50 exemplaires numérotés et à configurer seront mis en vente sur le site de Citroën. Les premières livraisons (à domiciles) sont prévues à partir du 8 août.

My Ami Buggy se distingue par sa livrée kaki, ses parechocs renforcés et surtout l’absence de portières et de toit, remplacés par des tubes métalliques et une toile amovible, histoire de faire corps avec la nature. La plaque avant est personnalisable, avec la possibilité d’y inscrire le message de son choix.

L’Ami est aujourd’hui en rupture avec tout ce qui se fait sur le marché. Elle ne dépasse pas les 45 km/h et dispose d’une autonomie d’environ 75 km, sachant qu’elle peut se recharger sur n’importe quelle prise électrique.