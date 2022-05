Citizen Tribunal, le 1er Tribunal citoyen international sur les crimes de guerre commis par les USA

En 1967, en pleine escalade militaire américaine au Vietnam, les philosophes Bertrand Russell et Jean-Paul Sartre organisent le premier tribunal international de citoyens pour enquêter sur les crimes de guerre commis par les États-Unis et juger leurs actes au regard du droit international. 20 ans après le Procès de Nuremberg, cette initiative sans précédent dans l’Histoire relance l’idée d’une justice pénale internationale et ouvre la voie à une nouvelle forme de résistance civile face aux crimes d’État.

Elodie recevra en plateau Françoise Tulkens, magistrate belge et Alain Colignon, historien. La soirée se poursuit avec le documentaire de Marianne Mengeot et Nina Toussaint "Le tombeau de l'amiante, chronique d'un désastre annoncé"

Une soirée à ne pas manquer le samedi 28 mai à partir de 21H00 sur la Trois.

A revoir sur AUVIO durant 90 jours