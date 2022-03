Cité des métiers de Charleroi : coup d'envoi des travaux

C’est une nouvelle étape très concrète qui vient de démarrer pour la cité des métiers de Charleroi : les travaux sur les différents sites ont enfin commencé.

La Cité des métiers, c’est ce grand projet de faire collaborer ensemble la Fédération Wallonie-Bruxelles, les Aumoniers du Travail et la Province de Hainaut afin d’offrir des études techniques et professionnelles de haut vol aux jeunes. Ce sera aussi, plus globalement, un centre d’excellence d’orientation, d’enseignement, de formation et de créativité multipublics. Coût du projet : quasi 44 millions d’euros, destinés à la rénovation de certains bâtiments des Aumoniers du travail et de l’Université du Travail. Le projet est en gestation depuis 10 ans. Olivier Marchal, le directeur de cette future cité des métiers nous explique pourquoi un tel délai : "Ça a pris du temps parce qu’il y a des questions budgétaires, qu’il y a des questions tout à fait nouvelles aussi de fonctionner entre écoles de réseaux différents, entre partenaires qui n’ont pas l’habitude de fonctionner ensemble. Les travaux qui débutent maintenant vont durer 4 ans. On espère que ça ne durera pas plus. Tout l’enjeu sera de continuer à donner de l’enseignement de qualité aux jeunes qui sont dans ces écoles tout en continuant les travaux en toute sécurité. "

Les travaux sont organisés de telle façon que les nuisances soient minimales pour les occupants, notamment en profitant des vacances scolaires pour procéder aux étapes de désamiantage. Plus de 6 mois de travail préparatoire ont été consacrés à l’étude du phasage de ces travaux qui devraient dont se terminer en 2026.