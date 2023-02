Citadelle de Namur : une rénovation minimaliste pour le Hangar aux affûts

Le Hangar aux affûts, ce long bâtiment de briques au double toit situé au cœur du domaine de Terra Nova, a subi un lifting ces derniers mois.

Utilisé ponctuellement lors de manifestions culturelles ou festives, ce bâtiment du 19e était jadis un entrepôt militaire. Des pièces d’artillerie y étaient stockées sous le régime hollandais, avant de devenir un espace réservé aux véhicules de l’Armée belge. Sur les murs, leurs numéros d’immatriculation sont encore bien visibles. Le bâtiment a évolué au fil des ans, a subi plusieurs transformations, en fonction des besoins. Jusqu’à devenir un lieu d’animation.

"Le site accueille de plus en plus de visiteurs, des groupes scolaires, notamment, il fallait le rendre plus confortable" explique Jean Sébastien Misson, chef du service Citadelle, le service qui a piloté le chantier. La couverture d’ardoise a été renouvelée, l’électricité mise aux normes, l’éclairage revu, et des sanitaires ont été créés, afin d’accueillir un public plus nombreux, plus régulièrement et dans de meilleures conditions.