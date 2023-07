Cisjordanie : trois Palestiniens tués par les forces israéliennes à Naplouse

Trois Palestiniens ont été tués mardi par les forces israéliennes dans la ville de Naplouse en Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.

"Trois Palestiniens ont été tués par des balles israéliennes à Naplouse", a dit le ministère, ajoutant que leur identité était encore inconnue. L’armée israélienne a parlé de trois "terroristes armés" ayant ouvert le feu sur ses soldats à partir d’un véhicule à Naplouse, disant avoir riposté par des tirs qui les ont "neutralisés". Les soldats ont également confisqué trois fusils M16, une arme à feu, des cartouches et du matériel militaire, a indiqué l’armée dans un communiqué.

Ces nouveaux morts surviennent sur fond d’une flambée des violences liées au conflit israélo-palestinien depuis le début de l’année, en particulier en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 56 ans. Au moins 201 Palestiniens ont été tués depuis le début de l’année dans les violences liées au conflit israélo-palestinien, ainsi que 27 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l’AFP établi à partir de sources officielles. Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils, et côté israélien, en majorité des civils et trois membres de la minorité arabe. Hors Jérusalem-Est occupée et annexée, près de trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie occupée. Environ 490.000 Israéliens y habitent aussi dans des colonies considérées par l’ONU comme illégales au regard du droit international.