Cisjordanie : trois Palestiniens armés ont été abattus près de Naplouse, selon l’armée israélienne

"Des hommes armés ont ouvert le feu sur des soldats [israéliens] à un poste militaire adjacent au carrefour de Jit", écrit l’armée israélienne dans un communiqué. "Des soldats […] ont riposté à balles réelles" et "trois hommes armés ont été neutralisés", tandis qu’un quatrième s’est rendu et est détenu pour interrogatoire, ajoute l’armée, dont un porte-parole a confirmé ensuite à l’AFP que les trois assaillants neutralisés étaient Palestiniens et qu’ils avaient été tués. Aucun soldat israélien n’a été blessé, ajoute l’armée.