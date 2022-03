Cirque Trottola – Spectacle Campana à Latitude 50 du 11 au 19 mars

Sous le chapiteau flambant neuf, le quatuor livre un spectacle où l’humour et la performance sont indissociables. Dans une ambiance où prévaut la proximité avec les artistes, on rit, on s’étonne, on retient son souffle devant tant de poésie et de délicatesse. Mais déjà la cloche sonne - ‘Campana’ - rappelant que le temps passe inexorablement… et que la vie est à nos pieds. Il suffit de la dérouler.