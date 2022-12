“Cirque du soleil : Volta” : quête de soi dans un spectacle physique

Les spectacles du Cirque du soleil continuent toujours de fasciner et créer l’émerveillement à travers le monde. L’ambition est telle à chaque fois que James Cameron participa à l’un des spectacles prolongeant l’univers de son succès phénoménal “Avatar”. Ici, “Volta” se tourne vers un récit de quête personnel se recentrant dans un univers où la quête de gloire est constante. Le héros, Waz, participe à un jeu télévisé pour trouver sa place et l’acceptation des autres malgré sa différence. Dans son chemin, il se reconnectera avec lui-même et tout ce qui le rend unique et extraordinaire à la fois.