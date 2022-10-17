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Ukraine - Україна

Як Ciré може вам допомогти? | Quelle aide peut vous apporter le Ciré?

il y a 56 minutesTemps de lecture8 min
Par Micha

Сьогодні ми запросили до нашої студії співробітників CIRÉ, щоб дізнатись більш детальніше про їхню роботу, та їхні ініціативи для українців у Бельгії. Ганна Бойко та її колега Матільд з радістю розповіли нам про свою роль в допомозі українцям :

Ми розпочали проєкт за підтримки Брюссельського столичного регіону, який направлений на підтримку українців які прибули в Брюссель та потребують інтеграції в цьому місті.  

Безпосередньо ми працюємо з соціальними службами Caritas, Seso і Convivial, які допомагають українцям інтегруватися та отримати доступ до необхідної допомоги в місті. Це досвідчені соціальні робітники та українці які допомагають людям які не мають доступу до отримання інформації, або мають труднощі в її отриманні.
Як правило, наша допомога спрямована на людей які перебувають у “групі ризику”, та які мають мовний бар’єр, тобто  люди які не володіють англійською або французькою мовами,та яким складно спілкуватись беспосередньо з бельгійцями.   

Це стосується також багатодітних сімей,та людей з інвалідністю, котрі потребують додаткової медичної допомоги, та люди з психічними розладами. 

Ми розуміємо, що люди які вимушено покинули свої домівки через війну, потребують психологічної допомоги. Наші соціальні робітники мають досвід у роботі з людьми які перебувають у “групі ризику”, та зможуть їм допомогти інтегруватись.


Звернутися до нас може кожен хто проживає в Брюссельському столичному регіоні та має реєстрацію в одній із 19 комун Брюссельського столичного регіону. 

Наші соціальні служби працюють у комунах: ми зробили регіональний розподіл та кожна соціальна служба відповідає за певну кількість комун і вони тримають безпосередньо контакт з CPAS цих комун, тому люди зареєстровані в Брюсселі можуть звернутись до наших соціальних служб якщо у них є труднощі з отриманням фінансової  та медичної допомоги, або проблеми  з пошуком навчального закладу для дітей.

Наші співробітники які працюють в соціальних службах- співробітники першої лінії допомоги, тобто вони проводять перший контакт, відповідають на звернення по телефону, та також можуть надати консультацію віч на віч, якщо людина зробила запис на консультацію. У випадку якщо людина потребує допомоги на місці, наприклад в CPAS, тоді наші соціальні робітники можуть приїхати та допомогти у спілкуванні з робітниками інших служб.
Наша співпраця також відбувається з Федерацією соціальних служб, яка має співробітників котрі також можуть виїздити на місця якщо це необхідно, ці співробітники російськомовні та зможуть допомогти у перекладі.  

Безпосередньо моя роль та роль моєї колеги Матільд заключається в тому, що ми займаємось збором даних, які нам передають соціальні служби, що до того з якими проблемами зіштовхуються українці і чого не вистачає наразі українській громаді в Брюсселі. Ми проводимо щотижневі координаційні зустрічі з нашими командами та соціальними службами, під час яких ми і отримуємо ці дані. Потім, ми беремо участь у робочих групах, де передаємо зібрану інформацію, щоб на основі цих даних були  запроваджені нові ініціативи, або хоча б було взято до уваги нову проблему. В свою чергу ми під час зустрічей, також дізнаємося про інновації які були вже впровадженні, та ділимося цією інформацією з нашими співробітниками соціальних служб.

Також ми хотіли додати, про ще один проєкт який проводить наш співробітник в Actiris, це інформаційні сесії по питанню визнання диплому для українців у Бельгії. Було заплановано 8 інфосесій в Брюсселі, одна сесія вже відбулась, на черзі ще сім інфосесій.” 


контакти та корисна інформація  для вас:

CARITAS Rue de la Charité 43, 1210 Saint-Josse-ten-Noode

+32 476 34 07 58 - Гаряча лінія з 13:00 до 17:00 (при потребі – запис на прийом)

CONVIVIAL Rue du Charroi 33/35, 1190 Forest

+32 2 503 43 46 Графік роботи з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 (липень і серпень: до 15:00)

 SESO Rue de Parme 26, 1060 Saint-Gilles

+32 2 533 39 84 Графік роботи понеділок та середа з 14:00 до 17:00.

Усі гарячі лінії також ведуться українською мовою.

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Rencontre avec Hanna et Mathilde, employées au Ciré

RTBF Ukraine a reçu en studio des employées du Ciré (" Coordination et Initiatives pour Réfugiés Etrangers "). Objectif de la rencontre: en savoir plus sur les missions du Ciré et ses initiatives, en faveur des Ukrainiens de Belgique. Hanna Boiko et sa collègue Matilde Têcheur nous ont expliqué quel était leur travail, au quotidien.

"Nous avons lancé un projet avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale. Il vise à soutenir les Ukrainiens qui sont arrivés à Bruxelles et qui ont besoin d'être intégrés dans cette ville. Nous travaillons directement avec les services sociaux Caritas, Seco et Convivial, qui aident les Ukrainiens à s'intégrer et à accéder à l'aide nécessaire dans la ville. Ce sont des travailleurs sociaux expérimentés et des Ukrainiens qui aident les personnes qui n'ont pas accès à l'information ou qui ont des difficultés à l'obtenir ".

En général, le Ciré offre de l’aide à des personnes dites " à risque ". " Il peut s'agir de personnes confrontées à une barrière linguistique : qui ne parlent ni anglais, ni français, ce qui rend très difficile la communication avec des Belges. Il peut s’agir de familles nombreuses qui ne trouvent plus d’issue à leurs problèmes, ou de personnes handicapées qui ont besoin d'une assistance médicale supplémentaire, de personnes en proie à des troubles mentaux…

Les personnes qui ont été forcées de quitter leur domicile en raison de la guerre peuvent avoir, elles aussi, besoin d'une aide psychologique. " Avec l’expérience que nos travailleurs sociaux ont accumulée, en présence d’un public à risque, nous pensons qu’ils peuvent aider les Ukrainiens dans leur intégration "


Qui peut bénéficier de l’aide du Ciré ?

" Toute personne domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale et inscrite dans l'une des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale peut nous contacter. Nos services sociaux travaillent dans les communes, ils restent en contact direct avec les CPAS. Les personnes inscrites à Bruxelles peuvent s'adresser à nos services sociaux s'ils ont des difficultés à recevoir une aide financière, des difficultés à obtenir une assistance médicale ou des difficultés à trouver un établissement d'enseignement pour enfants. Nos employés qui travaillent dans les services sociaux sont des employés de première ligne : ils établissent le premier contact, répondent aux appels téléphoniques et peuvent également fournir des conseils lors de rendez-vous en face à face. Si une personne a besoin d'aide à un endroit précis, par exemple au CPAS,  nos assistantes sociales peuvent venir l'aider à communiquer avec ses interlocuteurs. Nous coopérons aussi avec la Fédération des services sociaux. Ses employés peuvent également se déplacer sur place si nécessaire. Certains parlent russe et peuvent aider à la traduction.

Quel est le rôle d’Hanna et de Mathilde ? " Nous sommes actives dans la collecte de données. Celles-ci nous sont transférées par les services sociaux et renseignent sur les problèmes auxquels sont confrontés les Ukrainiens, et ce qui manque actuellement à la communauté ukrainienne de Bruxelles. Nous tenons des réunions de coordination hebdomadaires avec nos équipes et les services sociaux. Ensuite, nous participons à des groupes de travail, où nous partageons les informations recueillies afin que de nouvelles initiatives puissent être mises en place à partir de ces données (ou du moins qu'une nouvelle problématique puisse être prise en compte). Lors de réunions, nous prenons également connaissance de nouveautés mises en œuvre et partageons ces informations avec nos employés des services sociaux ".


Contacts et infos utiles :

CARITAS Rue de la Charité 43, 1210 Saint-Josse-ten-Noode

+32 476 34 07 58 - Hotline de 13h00 à 17h00 (si nécessaire, prendre rendez-vous)

CONVIVIAL Rue du Charroi 33/35, 1190 Forest

+32 2 503 43 46 Horaires d'ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

SESO Rue de Parme 26, 1060 Saint-Gilles

+32 2 533 39 84 Les heures de travail sont le lundi et le mercredi de 14h00 à 17h00.

Réponse en ukrainien sur toutes les lignes directes.

 

 

 

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