Як Ciré може вам допомогти? | Quelle aide peut vous apporter le Ciré?

Сьогодні ми запросили до нашої студії співробітників CIRÉ, щоб дізнатись більш детальніше про їхню роботу, та їхні ініціативи для українців у Бельгії. Ганна Бойко та її колега Матільд з радістю розповіли нам про свою роль в допомозі українцям :



“Ми розпочали проєкт за підтримки Брюссельського столичного регіону, який направлений на підтримку українців які прибули в Брюссель та потребують інтеграції в цьому місті.

Безпосередньо ми працюємо з соціальними службами Caritas, Seso і Convivial, які допомагають українцям інтегруватися та отримати доступ до необхідної допомоги в місті. Це досвідчені соціальні робітники та українці які допомагають людям які не мають доступу до отримання інформації, або мають труднощі в її отриманні.

Як правило, наша допомога спрямована на людей які перебувають у “групі ризику”, та які мають мовний бар’єр, тобто люди які не володіють англійською або французькою мовами,та яким складно спілкуватись беспосередньо з бельгійцями.

Це стосується також багатодітних сімей,та людей з інвалідністю, котрі потребують додаткової медичної допомоги, та люди з психічними розладами.

Ми розуміємо, що люди які вимушено покинули свої домівки через війну, потребують психологічної допомоги. Наші соціальні робітники мають досвід у роботі з людьми які перебувають у “групі ризику”, та зможуть їм допомогти інтегруватись.



Звернутися до нас може кожен хто проживає в Брюссельському столичному регіоні та має реєстрацію в одній із 19 комун Брюссельського столичного регіону.

Наші соціальні служби працюють у комунах: ми зробили регіональний розподіл та кожна соціальна служба відповідає за певну кількість комун і вони тримають безпосередньо контакт з CPAS цих комун, тому люди зареєстровані в Брюсселі можуть звернутись до наших соціальних служб якщо у них є труднощі з отриманням фінансової та медичної допомоги, або проблеми з пошуком навчального закладу для дітей.

Наші співробітники які працюють в соціальних службах- співробітники першої лінії допомоги, тобто вони проводять перший контакт, відповідають на звернення по телефону, та також можуть надати консультацію віч на віч, якщо людина зробила запис на консультацію. У випадку якщо людина потребує допомоги на місці, наприклад в CPAS, тоді наші соціальні робітники можуть приїхати та допомогти у спілкуванні з робітниками інших служб.

Наша співпраця також відбувається з Федерацією соціальних служб, яка має співробітників котрі також можуть виїздити на місця якщо це необхідно, ці співробітники російськомовні та зможуть допомогти у перекладі.

Безпосередньо моя роль та роль моєї колеги Матільд заключається в тому, що ми займаємось збором даних, які нам передають соціальні служби, що до того з якими проблемами зіштовхуються українці і чого не вистачає наразі українській громаді в Брюсселі. Ми проводимо щотижневі координаційні зустрічі з нашими командами та соціальними службами, під час яких ми і отримуємо ці дані. Потім, ми беремо участь у робочих групах, де передаємо зібрану інформацію, щоб на основі цих даних були запроваджені нові ініціативи, або хоча б було взято до уваги нову проблему. В свою чергу ми під час зустрічей, також дізнаємося про інновації які були вже впровадженні, та ділимося цією інформацією з нашими співробітниками соціальних служб.

Також ми хотіли додати, про ще один проєкт який проводить наш співробітник в Actiris, це інформаційні сесії по питанню визнання диплому для українців у Бельгії. Було заплановано 8 інфосесій в Брюсселі, одна сесія вже відбулась, на черзі ще сім інфосесій.”



контакти та корисна інформація для вас:

CARITAS Rue de la Charité 43, 1210 Saint-Josse-ten-Noode

+32 476 34 07 58 - Гаряча лінія з 13:00 до 17:00 (при потребі – запис на прийом)

CONVIVIAL Rue du Charroi 33/35, 1190 Forest

+32 2 503 43 46 Графік роботи з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 (липень і серпень: до 15:00)

SESO Rue de Parme 26, 1060 Saint-Gilles

+32 2 533 39 84 Графік роботи понеділок та середа з 14:00 до 17:00.

Усі гарячі лінії також ведуться українською мовою.