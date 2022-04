Circus Ronaldo : la virtuosité de l’art circassien

Ottignies-Louvain-la-Neuve accueille du 5 au 13 mai le Circus Ronaldo. Au programme : musiciens, magiciens et circassiens venus tout droit de Flandre.

Au début, la famille Ronaldo est une très vieille famille flamande, qui pratique le cirque depuis sept générations. Ils ont, bien entendu, modernisé leur façon de faire. Désormais, leur art virevolte entre cirque, théâtre et poésie. Comédie, mélancolie, et puis des montagnes de virtuosité, le tout au service d’un nouveau spectacle, intitulé Swing. Alors c’est sûr, ça va rebondir, ça va chatoyer, au rythme vibrant des figures de style mises en musique par six artistes épatants, à découvrir dans un chapiteau au cœur de la cité néolouvaniste.