Circuler à Liège avec une poussette pour enfant n’est pas facile, constate Vert Ardent

Un peu plus loin, elle tente de traverser le cadran avec sa poussette : " Au Cadran, je pense qu’on manque déjà de panneaux de signalisation pour rappeler qu’il y a des passages pour piétons. En même temps, on a un passage au milieu des bus. On a deux bandes de voitures. On a les cyclistes et les piétons qui doivent aussi traverser au milieu de tout ça. Donc ce qu’on fait quand on est avec mon compagnon, c’est qu’un des deux passe en premier et le deuxième attend avec la poussette pour être sûr qu’on peut passer ", explique-t-elle.