Circulation routière : de l'importance de la cohabitation avec les autres usagers

Notre panel de la route de l’émission du 17 juin devait analyser deux situations dans lesquelles les usagers devaient faire preuve d’une grande vigilance vis-à-vis des autres utilisateurs de la voie publique.

Dans la première, on voit un véhicule se rapprocher d’une intervention avec des véhicules de pompiers arrêtés près d’une habitation, feux bleus allumés. Pas de pompier en vue sur les images, on peut donc supposer qu’ils étaient occupés par l’intervention. Un conducteur ralentit très fortement en passant près des véhicules d’urgence, et c’est une bonne idée, car soudainement, un enfant sorti de nulle part traverse la route devant lui en courant. Si le conducteur n’avait pas ralenti, le pire aurait pu arriver.

Ralentir tout en ne s’attardant pas, c’est une bonne chose à faire en présence d’une intervention d’un service d’urgence. Ralentir sert à se prémunir de l’inattendu, car, comme on le voit ici, dans une telle situation, certains ne font plus trop attention aux dangers de la route. Mais en même temps, il ne faut ni s’attarder, ni se laisser distraire. Les services de secours constatent malheureusement quotidiennement que des files se forment à cause des curieux qui regardent ce qu’il se passe plutôt que la route devant eux. C’est comme ça aussi qu’on a régulièrement des accidents à hauteur des interventions. Et que dire alors du comportement de certains qui sortent carrément leur GSM pour filmer la scène, tout en roulant… Comportement inconscient que mes collègues verbalisent avec détermination quand ils en ont l’occasion !