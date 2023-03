Circulation routière : de l'importance de bien anticiper les différentes situations

La deuxième vidéo est intéressante car elle se passe sur un type de situation devenu très courant en ville, à savoir un sens unique limité (ou SUL). L’entrée d’un SUL est annoncé par de la signalisation à tous les conducteurs. Le but est bien entendu de prévenir tout le monde qu’il est toujours possible de croiser un cycliste ou assimilé (trottinette, rollers, etc.) remontant le sens unique. C’est surtout à l’entrée et à la sortie que les uns et les autres doivent particulièrement faire attention.

Pour les conducteurs qui prennent le sens unique dans le sens " normal ", il convient de ralentir et de bien serrer à droite à l’entrée et à la sortie du SUL, au cas où un cycliste entrerait ou sortirait de celui-ci au même moment dans le sens contraire.