Circulation difficile sur l'E411 et l'E19

Camion en feu sur l'E411 Bruxelles-Namur

Il se trouve à hauteur de Bierges, le passage se fait uniquement via la bande de gauche, la circulation est à l'arrêt. Vous perdez plus d'une heure en direction de Namur. Le SPW nous informe des conséquences sur le trafic pendant encore au moins minimum 2 à 3h le temps de dégager le camion et d'effectuer les travaux nécessaires.

Itinéraire de délestage : R0 vers Waterloo - N5 vers Genappe - N25 vers Wavre - E411 vers Namur. Les pompiers demandent aux usagers de fermer les fenêtres et de couper l'air conditionné en passant à hauteur de l'incident.

Accident E19 Mons-Bruxelles

Une Voiture a percuté un camion-tampon dans une zone en travaux à hauteur de Nivelles-sud. La bande de droite était neutralisée pendant plusieurs heures et à provoquer de gros embarras de circulation. La situation est à présent rétablie.