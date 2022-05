Circulation des trains rétablie entre Dinant et Gendron-Celles après une interruption de plusieurs heures

La circulation a été interrompue sur la ligne de Dinant-Gendron-Celles. Des travaux de réparations ont permis de remplacer un fil caténaire.

Un accident de personne a eu lieu ce matin vers 9h15 à hauteur du viaduc de Dinant. La circulation a ensuite été interrompue entre Dinant et Gendron-Celles, une ligne reliant Namur aux frontières française et luxembourgeoise. "Des bus de remplacement ont mis en place jusqu’à la gare de Gendron", explique Elisa Roux, porte-parole de la SNCB. Une ligne très empruntée pour les touristes qui veulent réaliser la descente de la Lesse en Kayak.

Un flou persistait sur la durée de l’interruption : "Il y a des devoirs médico-légaux à réaliser et on ne sait pas si le parquet va descendre sur place, explique Frédéric Sacré, porte-parole pour Infrabel. Mais nous nous tenons prêts avec un train caténaire en stand-by. Nous allons devoir remplacer une dizaine de mètres mais ça ne devrait pas prendre trop de temps". Finalement, les travaux ont pu être effectués fin de matinée et la circulation a repris son cours normal dès le début de l’après-midi.