Circulation des trains interrompue entre Dinant et Gendron-Celles jusque dans l’après-midi

La circulation est interrompue sur la ligne de Dinant-Gendron-Celles. Des travaux de réparations vont devoir se tenir avec la réparation d’une ligne de caténaires. Même s’il n’y a pas de certitudes à ce stade, Infrabel espère que la situation sera réglée pour l’heure de pointe de fin de journée.

Un accident de personne a eu lieu ce matin vers 9h15 à hauteur du viaduc de Dinant. La circulation est depuis interrompue entre Dinant et Gendron-Celles, une ligne reliant Namur aux frontières française et luxembourgeoise. "Des bus de remplacement sont mis en place jusqu’à la gare de Gendron", explique Elisa Roux, porte-parole de la SNCB. Une ligne très empruntée pour les touristes qui veulent réaliser la descente de la Lesse en Kayak. Il reste toutefois un flou concernant la durée de la remise à niveau des voies : "Il y a des devoirs médico-légaux à réaliser et on ne sait pas si le parquet va descendre sur place, explique Frédéric Sacré, porte-parole pour Infrabel. Mais nous nous tenons prêts avec un train caténaire en stand-by. Nous allons devoir remplacer une dizaine de mètres mais ça ne devrait pas prendre trop de temps".

Le rétablissement total de la circulation est espéré pour les heures de pointe de fin de journée, vers 16-17 heures.