Circulation des trains interrompue en gare de Charleroi-Sud

Le trafic des trains est perturbé sur plusieurs lignes en gare de Charleroi-Sud depuis 7h30 en raison d'un heurt de personne, annonce mercredi matin le gestionnaire du réseau ferroviaire belge, Infrabel.

Les lignes entre Charleroi-Sud et Bruxelles, entre Charleroi-Sud et Ottignies, entre Charleroi-Sud et Namur, entre Charleroi-Sud et Couvin, entre Charleroi-Sud et Erquelinnes, entre Charleroi-Sud et La Louvière- Centre sont en retard ou supprimées.

Les équipes de secours, la police et les équipes d'Infrabel sont présentes sur place. Infrabel n'est pas encore en mesure de communiquer l'heure probable de rétablissement des liaisons ferroviaires.