Circulation compliquée à beaucoup d'endroits ce jeudi : les endroits à éviter sont ici

Ce jeudi matin, on observe du monde et des embarras de circulation surtout en direction de la mer via l'E40, vers la France sur l'E42 à Fleurus et de Mons à Jemappes sur l'E42/E19 , vers l'aéroport de Charleroi et sur le ring de Bruxelles.

Voici les endroits en détails à éviter à 12h00:

E40 : circulation ralentie sur une vingtaine de kilomètres entre Alost et Aalter vers Ostende

E42 : files sur 5 km de Fleurus à Heppignies vers Mons (travaux)

E19 : files sur 5 km de Mons à Jemappes suite vers la France (accident impliquant 5 véhicules dont 1 camion)

R0 : circulation ralentie de Grimbergen à Léonard vers Waterloo (+ 30 min) et sur les axes (E19 et E40 venant de Liège) menant au ring de Bruxelles

E40 Jabbeke - Calais : 7 km de files à la frontière vers Dunkerque

Suivez-nous en direct pour un point complet sur le trafic sur Classic21 toutes les 30 minutes ce jeudi.