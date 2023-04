Circulation à l'arrêt sur l'E40 vers la mer : chaussée libre

En ce début de long week-end, vous êtes nombreux à vous rendre à la mer.



Ce vendredi matin vers 9h15, un accident impliquant deux voitures et une camionnette tirant une caravane s'est produit sur la E40 reliant Bruxelles à Ostende à hauteur de Beernem (BK : 72.7).

La camionnette s'étant retrouvée en ciseaux et une des deux voitures à contresens après avoir heurté la berme centrale.



La Police Fédérale nous a rapidement informé que les bandes de droite et d'arrêt d'urgence étaient, dans un premier temps, neutralisées ce qui a provoqué de très importantes files. Nous avons relevé jusque 1h50 de files depuis peu avant Aalter.



Une fois les secours sur place, la circulation se faisait uniquement en bande d'arrêt d'urgence le temps de déblayer la chaussée.



Aucun blessé n'est à déplorer.



La chaussée a été dégagée peu après 11h et la circulation a pu reprendre lentement.



Les files se sont complètement résorbées vers 12h00.