Circuit Het Nieuwsblad : Wout van Aert vainqueur en démonstration pour lancer sa saison

Le leader de l’équipe Jumbo-Visma a donc mis tout le monde d’accord alors que certains s’interrogeaient sur son état de forme en cette course de reprise. Son travail en altitude a visiblement porté ses fruits.

Contrairement aux années précédentes, Van Aert a également pu compter sur équipe très solide autour de lui. Nathan Van Hooydonck et Edoardo Affini se sont employés pour boucher les trous avant les moments clés de la course. Tiesj Benoot a ensuite pris le relais pour dynamiter la course dans le Berendries à 30 km de l’arrivée. Un premier coup de fouet qui a permis à Van Aert de revenir sur l’avant de la course où Florian Vermeersch, Loïc Vliegen et Stefan Küng se situaient suite à un joli mouvement d’anticipation à 50 km du but.

Ce joli groupe – qui comprenait également Sonny Colbrelli et Thomas Pidcock – a compté jusqu’à une trentaine de secondes d’avance sur un peloton emmené par une équipe Quick-Step Alpha Vinyl trop souvent à contretemps.

Une attaque solitaire de Benoot à 20 km du but a ensuite désorganisé ce groupe, repris par le peloton au moment d’aborder le Mur de Grammont. Très solide, van Aert a gravi ce mur dans les premières positions, tout en protégeant l’attaque de son équipier Benoot.