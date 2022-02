Circuit Het Nieuwsblad : Wout van Aert peut "être dans une meilleure forme" dans les semaines à venir

Wout van Aert a réalisé un sacré numéro samedi en s’imposant en solitaire sur l’édition 2022 du Circuit Het Nieuwsblad. Le Champion de Belgique – qui disputait sa première course de la saison sur route – a fait forte impression. Notamment lors de son attaque au pied du Bosberg qui lui a permis de s’envoler vers la victoire.

"Avant le Bosberg, tout le monde était un peu à l’arrêt. Juste avant cette ascension, c'est toujours un peu comme ça. Tout le monde en profite pour récupérer. Je me sentais bien et je me suis dit je pouvais prendre quelques mètres avant d’aborder la partie pavée. C'était un peu une surprise pour mes adversaires. Ça s’est révélé être un bon choix tactique. Mon plan c’était d’aller à fond jusqu’au sommet et après voir quelle était la situation. Si j’avais été tout seul, j’aurais dû continuer sur ma lancée. C’est ce qui s’est passé finalement."

Van Aert avait de bonnes sensations pendant la course et a lancé la bagarre dans le Berendries à 30 km en compagnie de son équipier Tiesj Benoot. "On a fait exploser dans le Berendries, à partir de là on a toujours eu le contrôle de la course. Je n’aurais pas pensé que ça irait aussi bien aujourd’hui. Mais je m’étais préparé pour être au rendez-vous. C’est déjà une bonne chose.

C’est difficile de dire où j’en suis dans ma forme. Vais-je tenir jusqu’à Paris-Roubaix ? Je pense que je peux être mieux encore dans les prochaines semaines. J’étais bien aujourd’hui mais pour des courses plus longues comme Roubaix ou le Tour des Flandres, il faut encore être meilleur."

Van Aert ne sera pas au départ de Kuurne-Bruxelles-Kuurne dimanche ni des Strade Bianche le week-end prochain. Il prendra en revanche part à Paris-Nice (6 au 13 mars). "C’est une course dure et belle. J’espère franchir encore un petit palier. On sera là avec une équipe très forte avec un Primoz Roglic qui apparemment est déjà en bonne condition. Je vais essayer d’amener ma pierre à l’édifice pour la victoire finale."

"Je voulais ajouter quelque chose", a ajouté van Aert lors de l’interview d’après-course auprès de la TV flamande. "Il y a des choses plus importantes que la course qui se passent dans le monde. Il y a une guerre à nos portes. ça vaut ce que ça vaut mais je veux exprimer tout mon soutien aux personnes impliquées dans cette guerre et j’espère que la situation va vite s’améliorer."