Circuit Het Nieuwsblad : Van Baarle concrétise la ‘masterclass’ des Jumbo, un super De Lie termine 2e

En l’absence de Wout van Aert, l’équipe Jumbo-Visma a réussi un superbe travail collectif pour ouvrir la voie de la victoire à Dylan Van Baarle sur le Circuit Het Nieuwsblad, course d’ouverture de la saison en Belgique et véritablement lancement de la saison des Classiques.

Le Néerlandais, vainqueur de Paris-Roubaix l’an dernier, s’est imposé en solitaire en homme costaud qu’il est pour décrocher la 7e victoire de sa carrière. Derrière lui, Arnaud De Lie a réalisé une superbe course et a récolté une très belle deuxième place, juste devant Christophe Laporte, troisième. Alexander Kristoff et Thomas Pidcock complètent le top 5.