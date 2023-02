Circuit Het Nieuwsblad : Un "off day" pour Soudal-Quick Step selon Yves Lampaert

Habitué à jouer les premiers rôles sur les classiques flandriennes, le Wolfpack s’est montré plutôt discret samedi au Circuit Het Nieuwsblad.

Vainqueur de la course d’ouverture de la saison belge en 2021, l’Italien Davide Ballerini a été le premier coureur de la formation Soudal-Quick Step à l’arrivée cette année avec une 6e place samedi. Les autres coureurs de Patrick Lefevere ont terminé au-delà de la 50e place. "Il y a encore du pain sur la planche. Pour être honnête, on ne peut pas dire que c’était bon aujourd’hui. L’équipe a connu un off day collectif" déclare Yves Lampaert, 71e à Ninove.

Le vainqueur du chrono inaugural du dernier Tour de France ne se cachait pas non plus. "J’étais encore devant à l’approche du Mur de Grammont, puis j’ai glissé sur les pavés. À ce moment-là, on sait que c’est fini. Je n’ai plus jamais revu la tête de la course. Declercq a chuté avant la finale. Sénéchal n’a pas eu de chance non plus. On s’est alors retrouvé avec cinq hommes. On est conscient que ce n’est pas bon, mais il ne faut pas encore paniquer. Patrick Lefevere fait toujours le bilan du printemps après Liège-Bastogne-Liège. Il nous reste donc quelques semaines pour faire nos preuves." Avec son sprinteur maison Fabio Jakobsen ce dimanche du côté de Kuurne, Soudal-Quick Step s’avancera en tout cas avec ambition.