Circuit Het Nieuwsblad : Trois Belges dans la sélection Intermarché-Wanty-Gobert articulée autour de Kristoff

Trois Belges - Dimitri Claeys, Aimé De Gendt et Loïc Vliegen - font partie de la sélection d'Intermarché-Wanty-Gobert Matériau pour le Circuit Het Nieuwsblad (WorldTour), la course d'ouverture de la saison cycliste belge qui aura lieu samedi, a indiqué vendredi la formation WorldTour wallonne.

L'équipe sera articulée autour du Norvégien Alexander Kristoff, vainqueur entre autres du Tour des Flandres 2015 et de Gand-Wevelgem 2019. Les autres coureurs retenus sont l'Italien Andrea Pasqualon, le Français Adrien Petit et le Norvégien Sven Erik Bystrom.

"La saison dernière, j'avais réussi à aborder le dernier kilomètre du Circuit Het Nieuwsblad dans une position très favorable, jusqu'à ce que mon vélo soit malheureusement endommagé par une chute qui m'a écarté du sprint", déclare Alexander Kristoff dans un communiqué de son équipe. "Le vent de face avait permis à un groupe conséquent de rallier l'arrivée et j'espère que ce scénario se répétera ce samedi, car c'est sans doute le plus favorable pour mes chances de victoire. Mes sensations étaient bonnes sur mes dernières courses et ma forme s'améliore comme je l'avais imaginé. J'attends donc avec impatience ces retrouvailles avec les classiques belges".