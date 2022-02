Circuit Het Nieuwsblad - Tiesj Benoot: "Nous avons tout contrôlé toute la journée"

Tiesj Benoot a joué un rôle déterminant dans le travail de son équipe Jumbo-Visma qui a permis à Wout van Aert de s'imposer samedi, dans l'épreuve d'ouverture de la saison cycliste en Belgique, le Circuit Het Nieuwsblad.

"Nous avons pris le contrôle de la course dès le début et nous étions toujours présents quand il le fallait", a raconté Benoot. "Dans le Berendries, j'ai dit à Nathan Van Hooydonck de hausser le tempo.

J'ai aussi roulé à bloc jusqu'au sommet en sachant que Wout van Aert était avec nous. Nous sommes alors sortis à cinq, avec Wout. J'ai pris les devants dans le Mur de Grammont mais ce fut dur sur la fin, avec le vent de face. J'ai donc été neutralisé. J'ai encore réagi aux actions de Campenaerts et de Naesen dans le Bosberg. Ensuite, Wout s'est échappé pour s'imposer. Je pense que nous avons réalisé la course parfaite et nous sommes récompensés par la victoire."