Circuit Het Nieuwsblad : Soudal Quick-Step mise sur Davide Ballerini, Lampaert et Declercq également présents

Samedi, au Circuit Het Nieuwsblad (WorldTour), Soudal Quick-Step tablera sur l’Italien Davide Ballerini, vainqueur de l’épreuve en 2021.

Deux Belges, Yves Lampaert, deuxième en 2020, et Tim Declercq, figurent dans la sélection du Wolfpack, qui comprend également les Danois Kasper Asgreen et Casper Phillip Pedersen, le Français Florian Sénéchal et l’Allemand Jannik Steimle. Dimanche, l’équipe de Patrick Lefevere présentera deux anciens lauréats au départ de Kuurne-Bruxelles-Kuurne (1.Pro) : le Néerlandais Fabio Jakobsen (2022) et Asgreen (2020). Jakobsen et Stan Van Tricht prendront la place de Declercq et Steimle.