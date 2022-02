Circuit Het Nieuwsblad : Quel est l'état de forme des principaux favoris ?

Pour tout un paquet de coureurs, il s’agira ce week-end de rentrer dans le vif du sujet après quelques tours de roues à l’étranger. Côté belge, les regards seront forcément tournés vers Greg Van Avermaet, plutôt discret à la Ruta del Sol et à Bessèges, et Philippe Gilbert (actif au Tour de la Provence et au GP La Marseillaise).

Oliver Naesen (Ruta del Sol), Florian Vermeersch (Alpes Maritimes) et Yves Lampaert (Algarve et Ruta del Sol) s’apprêtent eux aussi à affronter leurs courses de prédilection après une première mise en jambes.

Tim Merlier, 2e d’étape en Algarve, et Sep Vanmarcke, 2e d’étape en Provence se sont quant à eux signalés lors de leurs premiers rendez-vous. Le spécialiste des pavés n’a pourtant "pas fait du week-end d’ouverture (son) objectif" après un hiver perturbé par des soucis au genou.

Chez les autres prétendants à un bon résultat lors du week-end d’ouverture, on signalera que Kasper Asgreen s’est préparé sur les routes du Tour d’Algarve, sans s’illustrer particulièrement. Même constat pour ses équipiers Florian Sénéchal (Arabie saoudite et Ruta del sol) et Zdenek Stybar (Ruta del sol).

Après sa saison de cyclo-cross, Tom Pidcock a repris contact avec l’asphalte en Algarve avant d’abandonner sur la 4e étape. Peter Sagan a quant à lui repris confiance au Tour des Alpes Maritimes et du VAR après son test positif au Covid.

Enfin Matteo Trentin s’est montré discret à la Ruta del Sol après sa deuxième place sur le Tour de Murcie.