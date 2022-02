Circuit Het Nieuwsblad : Philippe Gilbert annonce une course "assez débridée"

Avec la présence de Tim Wellens, Victor Campenaerts ou encore Florian Vermeersch, Lotto Soudal aligne un gros collectif et compte bien faire la course. À l’image du début de saison finalement, puisque la formation belge est très en vue. Lotto a besoin de points UCI pour pouvoir rester dans le World Tour, la division 1 du cyclisme. "Il y a eu de bons stages pendant l’hiver, ça a bien travaillé", déclare Philippe Gilbert pour expliquer les bons résultats du début de saison. "Il y a une vraie motivation et c’est très bien, il faut continuer comme ça. La pression des points UCI est là, mais cette pression existe pour tout le monde, pour toutes les équipes, à cause de ce système de montée et descente du World Tour. Pour l’instant, quatre ou cinq équipes sont concernées, nous en faisons partie, et on voit que ce sont ces équipes-là qui marchent actuellement, comme quoi la pression ça ne fait jamais de tort !".

"On va aligner une équipe très compétitive, donc on espère un bon résultat. Tim Wellens est quelqu’un qui est toujours bien dans les courses préparatoires. Chaque fois, il marche très fort et là on est en plein dedans. La forme est là et il a déjà fait 3ème du Nieuwsblad en 2019. Il est en confiance et si on est amené à l’aider, on le fera, c’est certain", conclut Philippe Gilbert.