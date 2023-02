Circuit Het Nieuwsblad : on est allé reconnaître et grimper le Mur de Grammont et le Bosberg

C’est un théâtre où on ne triche pas, surtout après autant de kilomètres et de dénivelés ! Dans sa version complète, c’est-à-dire depuis la Dendre en bas de la ville, le Mur totalise 1139 mètres. On démarre à 18 mètres d’altitude pour arriver à 110 mètres. Un joli dénivelé positif de 92 mètres en moins d’1,5 kms. Ce qui nous donne un pourcentage moyen de 9,2%, avec un maximum de 19,8% sur les pavés les plus extrêmes, ceux juste avant de virer à gauche vers le café 't Hemelrijk qui fait face au dernier petit raidillon menant à la Chapelle, particulièrement raide lui aussi et où on peut définitivement assommer un adversaire en quelques mètres.

Sur l’application Strava, on relève que Oliver Naessen l’a grimpé à 23 km/h de moyenne, Remco Evenepoel et Greg Van Avermaet à 22,9 km/h. A cette vitesse, ils ont dû ressentir un peu plus le relief des pavés que moi !