Circuit Het Nieuwsblad : Oliver Naesen, l'un des cinq Belges d'AG2R-Citroën, aura "des frissons au départ"

Cinq Belges seront au départ du Circuit Het Nieuwsblad samedi pour AG2R-Citroën. La formation française a communiqué mercredi ses effectifs pour le week-end d'ouverture des classiques belges.

Vainqueur en 2016 et 2017 du Circuit Het Nieuwsblad, Greg Van Avermaet sera au départ à Gand avec Oliver Naesen, Lawrence Naesen, Stan Dewulf et Gijs Van Hoecke. Le Français Damien Touzé et le Suisse Michaël Schär complètent la formation.

"J'ai passé un excellent hiver. Je n'ai pas été malade, je n'ai pas eu le covid, je ne suis pas tombé. Les feux sont au vert", a estimé Oliver Naesen dans le communiqué de son équipe. "J'ai construit ma montrée en puissance différemment des autres années car l'objectif, c'est d'être en forme à partir de Paris-Nice (du 6 au 13 mars, ndlr) et pour les classiques suivantes. Cela me semble plus judicieux parce que le parcours du Het Nieuwsblad et de Kuurne est un peu différent des autres années et on s'oriente plus vers un sprint à l'arrivée. Je préfère avoir mon pic de forme plus tard, même si ces courses restent particulières. Je me suis entraîné tout l'hiver pour ça et je sais que j'aurai des frissons au départ de Gand samedi surtout que la course passe devant chez moi."