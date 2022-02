Circuit Het Nieuwsblad : La liste définitive des engagés

Intermarché-Wanty Gobert (Bel):

31. Sven Erik Byström (Nor); 32. Dimitri Claeys; 33. Aimé De Gendt; 34. Andrea Pasqualon (Ita); 35. Adrien Petit (Fra); 36. Alexander Kristoff (Nor); 37. Loïc Vliegen

AG2R-Citroën (Fra):

41. Greg Van Avermaet; 42. Oliver Naesen; 43. Lawrence Naesen; 44. Michael Schär (Sui); 45. Damien Touze (Fra); 46. Stan Dewulf; 47. Gijs Van Hoecke

Trek-Segafredo (USA):

51. Jasper Stuyven; 52. Edward Theuns; 53. Alex Kirsch (Lux); 54. Tom Skujins (Let); 55. Markus Hoelgaard (Nor); 56. Daan Hoole (P-B); 57. Otto Vergaerde

Astana Qazaqstan Team (Kaz):

61. Gianni Moscon (Ita); 62. Yevgeniy Fedorov (Kaz); 63. Michele Gazzoli (Ita); 64. Dmitriy Gruzdev (Kaz); 65. Alexey Lutsenko (Kaz); 66. Leonardo Basso (Ita); 67. Davide Martinelli (Ita)

Bahrain Victorius (Bah):

71. Sonny Colbrelli (Ita); 72. Heinrich Haussler (Aus); 73. Phil Bauhaus (All); 74. Matej Mohoric (Slo); 75. Kamil Gradek (Pol); 76. Luis Leon Sanchez (Esp); 77. Fred Wright (G-B)

BORA-hansgrohe (All):

81. Patrick Gamper (Aut); 82. Marco Haller (Aut); 83. Jonas Koch (All); 84. Jordi Meeus; 85. Nils Politt (All); 86. Lukas Pöstlberger (Aut); 87. Ide Schelling (P-B)

Cofidis (Fra):

91. Bryan Coquard (Fra); 92. Tom Bohli (Sui); 93. Piet Allegaert; 94. Eddy Fine (Fra); 95. Kenneth Vanbilsen; 96. Simone Consonni (Ita); 97. Szymon Sajnok (Pol)

EF Education-Easypost (USA):

101. Jens Keukeleire; 102. Michael Valgren Hundahl (Dan); 103. Owain Doull (G-B); 104. Ben Healy (Irl); 105. Tom Scully (N-Z); 106. Julius van den Berg (P-B); 107. Lukasz Wisniowski (Pol)

Groupama-FDJ (Fra):

111. Lewis Askey (G-B); 113. Stefan Küng (Sui); 114. Olivier Le Gac (Fra); 115. Fabian Lienhard (Sui); 116. Tobias Ludvigsson (Suè); 117. Antoine Duchesne (Can)

Ineos Grenadiers (G-B):

121. Thomas Pidcock (G-B); 122. Ethan Hayter (G-B); 123. Cameron Wurf (Aus); 124. Jhonatan Narvaez (Equ); 125. Ben Turner (G-B); 126. Magnus Sheffield (USA); 127. Ben Swift (G-B)

Israel-Premier Tech (Isr):

132. Guillaume Boivin (Can); 133. Simon Clarke (Aus); 134. Corbin Strong (N-Z); 135. Hugo Houle (Can); 136. Tom Van Asbroeck; 137. Jenthe Biermans

Movistar (Esp):

141. Alex Aranburu (Esp); 142. Oier Lazkano Lopez (Esp); 143. Ivan Garcia Cortina (Esp); 144. Juri Hollmann (All); 145. Johan Jacobs (Sui); 146. Luis Mas Bonet (Esp)

Team BikeExchange-Jayco (Aus):

151. Lawson Craddock (USA); 152. Luke Durbridge (Aus); 153. Alexander Konychev (Ita); 154. Dion Smith (N-Z); 155. Jan Maas (P-B)

Team DSM (All):

161. John Degenkolb (All); 162. Marius Mayrhofer (All); 163. Nils Eekhoff (P-B); 164. Jonas Hvideberg (Nor); 165. Sören Kragh Andersen (Dan); 166. Nikias Arndt (All); 167. Leon Heinschke (All)

UAE Team Emirates (EAU):

171. Fernando Gaviria (Col); 172. Alessandro Covi (Ita); 173. Ryan Gibbons (AfS); 174. Vegard Stake Laengen (Nor); 175. Oliveiro Troia (Ita); 176. Rui Alves Oliveira (Por); 177. Matteo Trentin (Ita)

Alpecin-Fenix (Bel):

181. Dries De Bondt; 182. Tobias Bayer (Aut); 183. Michael Gogl (Aut); 184. Xandro Meurisse; 185. Senne Leysen; 186. Maurice Ballerstedt (Dui; 187. Guillaume Van Keirsbulck

B&B Hotels-KTM (Fra):

191. Cyril Barthe (Fra); 192. Quentin Jauregui (Fra); 193. Jérémy Lecrocq (Fra); 194. Cyril Lemoine (Fra); 195. Julien Morice (Fra); 196. Luca Mozzato (Fra); 197. Jordi Warlop

Bingoal-Pauwels Sauces WB (Bel):

201. Timothy Dupont; 202. Arjen Livyns; 203. Stanislaw Aniolkowski (Pol); 204. Louis Blouwe; 205. Laurenz Rex; 206. Ludovic Robeet; 207. Mathijs Paasschens (P-B)

Sport Vlaanderen-Baloise (Bel):

211. Sander De Pestel; 212. Lindsay De Vylder; 213. Ruben Apers; 214. Arne Marit; 215. Aaron Verwilst; 216. Kenneth Van Rooy; 217. Ward Vanhoof

Team Arkéa-Samsic (Fra):

221. Amaury Capiot; 222. Donavan Grondin (Fra); 223. Matis Louvel (Fra); 224. Daniel Mc Lay (G-B); 225. Kévin Vauquelin (Fra); 226. Clément Russo (Fra); 227. Connor Swift (G-B)

TotalEnergies (Fra):

231. Peter Sagan (Svk); 232. Edvald Boasson-Hagen (Nor); 233. Dries Van Gestel; 234. Daniel Oss (Ita); 235. Geoffrey Soupe (Fra); 236. Christopher Lawless (G-B); 237. Anthony Turgis (Fra)

UNO-X Pro (Nor):

241. Jonas Abrahamsen (Nor); 242. Frederik Dversnes (Nor); 243. Morten Hulgaard (Dan); 244. Anders Johannessen (Nor); 245. Erik Nordsaeter Resell (Nor); 246. Anders Skaarseth (Nor); 247. Rasmus Tiller (Nor).