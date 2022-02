Circuit Het Nieuwsblad : Intermarché-Wanty Gobert aborde sereinement le week-end d’ouverture en Belgique

Intermarché-Wanty Gobert prépare le lancement de la saison cycliste belge sur route ce week-end à l’occasion des traditionnels Circuit Het Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne. La formation binchoise compte déjà quatre victoires cette saison grâce à trois coureurs différents : Alexander Kristoff, Biniam Girmay Hailu et Jan Hirt. "Nous prenons le départ du Circuit Het Nieuwsblad avec plus de sérénité, maintenant que nous avons déjà quatre victoires", a reconnu le directeur-sportif Hilaire Van Der Schueren.

Le Norvégien sera présent dans les deux courses où sa pointe de vitesse pourrait s’avérer utile. "Il a montré lors de la Clasica de Almeria, où il a laissé tout le monde derrière lui, qu’il est prêt". L’Italien Andrea Pâsqualon sera l’autre atout des IWG samedi.

Une reconnaissance est prévue jeudi. Elle dépendra des conditions météo du jour mais l’idée est de reconnaître toute la finale du "Circuit" jusqu’à Ninove, sur une distance de 85 km. "Nous le faisons pour rafraîchir les sensations des coureurs sur les pavés et les courtes montées. Il s’agit également d’un test final pour le matériel", a encore précisé Hilaire Van Der Schueren.

La sélection pour le Circuit Het Nieuwsblad :

Alexander Kristoff (Nor), Sven Erik Byström (Nor), Aimé De Gendt, Andrea Pasqualon (Ita), Adrien Petit (Fra), Loïc Vliegen, Dimitri Claeys

La sélection pour Kuurne-Bruxelles-Kuurne :

Alexander Kristoff (Nor), Sven Erik Byström (Nor), Andrea Pasqualon (Ita), Barnabas Peak (Hon), Taco van der Hoorn (P-B), Baptiste Planckaert, Boy van Poppel (P-B)