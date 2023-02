Circuit Het Nieuwsblad : entre appréhensions et réjouissances, Stuyven, Naesen et Van Avermaet se confient

Double vainqueur de l’épreuve (2016-2017) et encore 3e l’an dernier, Van Avermaet prendra le départ d’une course qu’il apprécie. Le leader de l’AG2R Citroën Team est d’ailleurs rassuré par le retour du Molenberg. "J’ai toujours préféré les parcours difficiles. Je suis très content que le Molenberg soit de retour. Le circuit Het Nieuwsblad me convient bien. Je me réjouis des changements apportés à la zone d’arrivée. Nous n’aurons plus à prendre cette chicane dans le final. C’est plus équitable comme ça. À l’époque, celui qui tournait le premier dans le virage était certain d’être dans le top 10" a expliqué Van Avermaet vendredi lors d’une conférence de presse.

Et en parlant de top 10, le champion olympique de Rio en 2016 a une petite idée des coureurs qu’on devrait retrouver aux avant-postes. "La concurrence est très importante cette année. Je peux citer au moins dix coureurs qui ont des chances de gagner. Arnaud De Lie et Tim Wellens semblent très forts et je pourrais encore en citer beaucoup" concluait le Belge.