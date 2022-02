Circuit Het Nieuwsblad : Cyril Saugrain "épaté" par van Aert et "impressionné" par Campenaerts

Je vais noter deux coureurs aujourd'hui que j'ai trouvé éblouissant. J'ai quand même trouvé qu'on a eu un super Son ny Colbrelli . C'est le seul qui a été en mesure de faire l'effort et de bouger les sept ou huit secondes quand on était dans la partie dans le Berendries.

C'est le seul qui était en mesure de revenir et de refaire encore des efforts et il vient chercher une très belle deuxième place. Et celui qui m'a peut-être le plus impressionné aujourd'hui, c'est quand même Victor Campenaerts.