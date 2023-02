Circuit Het Nieuwsblad : Christophe Laporte et Arnaud De Lie en principaux favoris

Chez Jumbo-Visma, Laporte se retrouve dans le rôle de leader avec Tiesj Benoot comme deuxième homme. Du côté de chez Lotto Dstny, De Lie est le grand prétendant devant Victor Campenaerts. Parmi les autres favoris, on retrouve Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Tim Wellens (UAE Emirates), Tom Pidcock, Ben Turner et Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers), Matej Mohoric et Fred Wright (Bahrain Victorious). Cette année, il y a une nouvelle ascension, le Molenberg. Cette côte est programmée comme la septième des douze prévues, juste après le Wolvenberg et menant au troisième passage sur les pavés du Haaghoek. La dernière bosse de la journée est le Bosberg, à 11 kilomètres de l’arrivée à Ninove.