Circuit Het Nieuwsblad : Van Aert s'envole dans le Bosberg! (Live vidéo)

Le circuit Het Nieuwsblad, ce samedi à Gand, marque le début de la saison cycliste belge et surtout les grandes confrontations attendues entre les cadors que sont notamment Wout Van Aert, Tom Pidcock et Kasper Asgreen. Cette course est à suivre en direct vidéo dès 13h55.

Sur son terrain, l'équipe Quick Step sera la formation à battre, elle qui s'appuie sur quatre vainqueurs potentiels à commencer par le Danois Kasper Asgreen, vainqueur du dernier Tour des Flandres, épaulé par le Français Florian Sénéchal, le Belge Yves Lampaert et le Tchèque Zdenek Stybar, déjà victorieux au Nieuwsblad (2019).

Mais les regards seront aussi tournés vers Wout Van Aert. Très actif cet hiver en cyclo-cross, le Belge disputera entre Gand et Ninove (202 km) sa première course sur route de la saison.

Où en est sa condition ? Sans doute très bonne, même si le prodige flamand assure que son pic de forme est programmé plus tard dans la saison pour ses deux grands objectifs, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix.

"Ceux qui ont déjà quelques courses dans les jambes auront un avantage, explique le champion de Belgique. Je viens d'effectuer un stage en altitude et, normalement, je n'en récolterai les fruits qu'un peu plus tard".

Van Aert pourrait donc se contenter de faire des kilomètres samedi et regarder de loin plusieurs adversaires se disputer la victoire, toujours prestigieuse sur un palmarès.