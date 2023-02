Circuit Het Nieuwsblad : Annemiek Van Vleuten pour le doublé? (Direct vidéo à 16h25)

La saison des Classiques reprend également pour le cyclisme féminin ce samedi avec la 18e édition du Circuit Het Nieuwsblad dames. Un rendez-vous que vous pourrez suivre à partir de 16h30 sur Tipik.

Après avoir affronté une partie du parcours à contresens par rapport au tracé dessiné pour l’épreuve masculine, le peloton féminin affrontera le final commun aux deux épreuves sur 56 km. Mur de Grammont et Bosberg s’annoncent décisifs si la course n’aura pas explosé avant.

Victorieuse l’an dernier, Annemiek van Vleuten s’élancera avec le N°1 et la volonté de récidiver.

Quatrième du Tour de Valence la semaine dernière, la Néerlandaise n’affrontera pas la Belge Justine Ghekiere et la Sud-Africaine Ashleigh Moolman, 1ère et 2e de la course espagnole et absentes sur le Nieuwsblad

Les autres stars du peloton seront en revanche toutes présentes, en commençant par Lotte Kopecky et ses équipières chez SD Workx Demi Vollering et Lorena Wiebes. Les Italiennes de chez Trek Segafredo Elisa Longo Borghini et Elisa Balsamo seront également présentes au départ.