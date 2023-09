Circuit Franco-Belge : Jasper Philipsen et Arnaud De Lie en têtes d’affiche sur un parcours pour costauds

Après une première boucle de 76,8 km, les coureurs entreront en effet sur un circuit local de 22,6 km à répéter 5 fois. Au menu de chaque tour, trois ascensions : le Col du Hortilin (1,7 km à 3,7%), la côte de Trieu-Knokteberg (1 km à 7,9%) et un dernier rampaillon vers le Mont-de-l’Enclus où sera jugée l’arrivée.

Biniam Girmay sera également de la partie après ses 7es places à Paris-Chauny et au GP de Wallonie. Parmi les autres coureurs étrangers à suivre on citera également les Français Anthony Turgis Bryan Coquard, Axel Zingle et Nacer Bouhanni, les Norvégiens Sören Waerenskjold et Tobias Johannessen, le Néerlandais Mike Teunissen ou encore le Danois Kasper Asgreeen.

Mais en dehors de Philipsen et De Lie, la Belgique aura plusieurs cartes intéressantes à jouer. Autour de De Lie, Lotto Dstny propose une sélection très solide avec notamment Victor Campenaerts, Alec Segaert, Maxim Van Gils, Florian Vermeersch et Lennert Van Eetvelt. Yves Lampaert défendra ses chances chez Soudal alors que Dylan Teuns, Jasper Stuyven ou encore Greg Van Avermaet auront eux aussi leur mot à dire lors de cette épreuve.

Le Circuit franco-belge ouvrira le traditionnel triptyque des semi-classiques wallonnes de fin de saison avec la Famenne-Ardenne Classique à Marche-en-Famenne (01/10) et Binche-Chimay-Binche (03/10).