Circuit du Hageland : victoire au sprint de Lorena Wiebes à Tielt-Winge

Comme la formation Jumbo-Visma chez les messieurs, avec des succès dans les deux volets du week-end d’ouverture de la saison cycliste en Belgique, la formation SD Worx a réalisé la même performance chez les dames. Après Lotte Kopecky, samedi au "Nieuwsblad", c’est la Néerlandaise Lorena Wiebes qui a pu lever les bras au ciel après avoir franchi en tête la ligne d’arrivée du Circuit du Hageland (1.1) dimanche à Tielt-Winge.

La championne d’Europe, 2e samedi, a devancé dans un sprint massif l’Italienne Marta Bastianelli (UAE Team ADQ), triple lauréate en 2016, 2019 et 2022. La Française Audrey Cordon-Ragot (Zaaf Cycling) a pris la 3e place. Julie De Wilde (Fenix-Deceuninck), première Belge, a fini au 7e rang au terme des 123,9 km de la course qui s’était élancée d’Aerschot.

Les dernières tentatives pour éviter un emballage final massif ont échoué. La Canadienne Alison Jackson et l’Italienne Ariana Fidanza, parties à 20 km de la banderole, ont été reprises à 6 kilomètres du but. L’essai de la Néerlandaise Floortje Mackaij n’a pas davantage été transformé. Elle était reprise sous la flamme rouge par un peloton qui allait se départager dans l’ultime ligne droite. Wiebes avait déjà remporté cette épreuve en 2020. Elle enlève sa 61e victoire et la 2e cetet saison sous ses nouvelles couleurs après la 2e étape du Tour des Émirats le 10 février.